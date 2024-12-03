Угальде и Барко в третий раз подряд попали в сборную тура РПЛ

Сразу четыре футболиста московского «Спартака» вошли в символическую сборную 17-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Матч Премьер».

Стоит сказать, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко и нападающий «красно-белых» Манфред Угальде в третий раз подряд оказались в сборной тура.

Вратарь: Лещук («Динамо» Москва).

Защитники: Рожков («Рубин»), Осипенко («Ростов»), Дуарте, Денисов (оба – «Спартак»).

Полузащитники: Барко («Спартак»), Вера («Химки»), Олейников («Крылья Советов»).

Нападающие: Комличенко («Ростов»), Угальде («Спартак»), Сергеев («Крылья Советов»).