Игрок «Спартака» Денисов: «Мы уверены в Станковиче, будем биться за него до конца»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о том, способен ли главный тренер команды Деян Станкович привести команду к чемпионству РПЛ.

— Мы уверены в своем тренере, будем биться за него до конца. Но очки считают по весне. Мы хотим завершить этот год достойно, одержав победу, — цитирует Денисова «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Спартак» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 балла. Отставание от лидера составляет пять очков.

Соперником «красно-белых» в последнем матче уходящего года станет «Пари НН». Игра между командами пройдет 7 декабря.