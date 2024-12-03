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Сафонов: «Оборона «Динамо» – это катастрофа»

03 Декабря 2024 • 14:13 Комментировать
Ахмат
1:1
Динамо Москва

Футбольный агент Алексей Сафонов раскритиковал оборону московского «Динамо».

«Катастрофа просто. Это уже все обсудили, не только я. Единственное светлое пятно — это Майсторович, но он травмирован», – цитирует Сафонова Metaratings.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

В воскресенье, 8-го декабря, «Динамо» примет на своём поле «Химки», начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Вчера подопечные Лички сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), сравняв счёт на в дополнительное время усилиями голкипера Игоря Лещука.

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