Сафонов: «Оборона «Динамо» – это катастрофа»

Футбольный агент Алексей Сафонов раскритиковал оборону московского «Динамо».

«Катастрофа просто. Это уже все обсудили, не только я. Единственное светлое пятно — это Майсторович, но он травмирован», – цитирует Сафонова Metaratings.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

В воскресенье, 8-го декабря, «Динамо» примет на своём поле «Химки», начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Вчера подопечные Лички сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), сравняв счёт на в дополнительное время усилиями голкипера Игоря Лещука.