Терёхин: «У «Динамо» игра никакая»

Экс-футболист Олег Терёхин прокомментировал игру московского «Динамо» в поединке 17-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«У «Динамо» игра никакая, это даже Личка отметил. Вышли на матч с «Ахматом», по полю ходят. Я с ним согласен. «Ахмат» свой гол забил и почти довёл игру до победы», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что «бело-голубые» спаслись в этом матчей благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время. После 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.