Балахнин: «В «Спартаке» произошло создание коллектива, который живет одними целями»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 17-го тура РПЛ.

- В прошедшем туре на своих полях проиграли все три лидера чемпионата. С чем это можно связать?

- Мне кажется, ближе к зимней паузе сказывается усталость. Все три команды шли достаточно хорошо по дистанции. Но сейчас что-то накопилась, и они уже не выглядят так свежо. Как «Спартак», например. И это сказывается. Но если «Краснодар» проиграл сильному сопернику, то у «Зенита» и «Локомотива» оппоненты были куда проще. И тут уже много вопросов.

- «Локомотив» потерпел третье поражение подряд, включая кубковую игру. Что случилось с командой Галактионова перед зимней паузой?

- Команда там молодая, и выдержать бремя лидерства ей очень сложно. Это даже не физическая усталость, а больше психологическая. Нужно ведь все время быть на максимуме, соответствовать ожиданиям. Особенно это трудно для молодых футболистов. Мы же видим, что даже такая закоренелая команда, как «Зенит», которая много раз подряд становилась чемпионом, не выдерживает. А «Локомотив» тем более не совсем готов быть постоянным лидером РПЛ.

- «Краснодар» забуксовал, хотя появился реальный шанс зацепиться первое место. С чем связан спад в игре «быков»?

- У южан другая история. Они себя перекручивают. Команда выходит на матчи не играть, а драться. Если бы она вернулась к своим игровым вещам, и больше внимания обращала именно на это, было бы больше пользы. В матче со «Спартаком» хозяева не играли, а бились. Что не совсем нормально именно для этой команды. Им надо играть в футбол, это же не поле боя. Надо жить игрой, и «быкам» этого не хватает. Вы же видели, сколько карточек нахватали футболисты Мусаева. Для них это вообще не характерно. Такой перенастрой тоже мешает.

- Был ли связан этот перенастрой с тем, что команда могла выйти на первое место после осечки «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»?

- Не только это. Была такая «обалденная» поддержка болельщиков, которой, возможно, никогда на таком уровне раньше не было.

- «Спартак» выдал пятую победу подряд. С чем это связываете?

- До этого «красно-белые» играли неважно. Из-за функционального состояния, несыгранности, психологического давления, других причин. Сейчас они полностью раскрываются. Сейчас Угальде - самый яркий игрок, но некоторое время назад говорили, что клуб выбросил деньги на ветер. Про Дуарте тоже говорили, что это вообще не защитник. Он был враг номер один для «Спартака». А сейчас он тоже один из лучших. Видимо, произошло создание коллектива, который живет одними целями. Их игра радует глаз: как ходит мяч, как живо игроки выглядят.

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- «Спартак» можно назвать лидером РПЛ по игре?

- На данный момент – да. А дальше не будем загадывать. Все-таки не так давно было кубковое поражение от «Ростова». Давайте посмотрим, насколько «Спартак» может держать эту планку. «Краснодар», например, не справляется с этим.

- Почему снова оступились «Динамо» и ЦСКА?

- Они и до этого играли нестабильно. Поэтому и отстают от четверки лидеров. Причем по игре тоже. «Динамо» вообще свойственны перепады и нестабильность. И ЦСКА то же самое. Было поражение от «Ростова», после которого команда надломилась. Потом был «Рубин», когда удалось спасти одно очко в концовке. Тут явно тренерские просчеты.

Елена Григорьевская