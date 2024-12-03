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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: Не ожидал от «Спартака» такой игры, смотрел матч с «Краснодаром», открыв рот эксклюзив

03 Декабря 2024 • 13:37 Комментировать
Краснодар
0:3
Спартак Москва

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 17-го тура РПЛ.

- В прошедшем туре на своих полях проиграли все три лидера нашего чемпионата. С чем это можно связать?

- Возможно, команды не настроились должным образом. «Зенит» играл с «Крыльями Советов» дома, все было в его руках, чтобы закрепиться на первой строчке таблицы. Но питерцев уже давно лихорадит. Команда с трудом выигрывает и с трудом играет вничью. С чем это связано? У каждой команды бывает срыв. Искусство тренера его предотвратить. Но это очень сложно. Семак упустил этот момент. Хотя наверняка он видел, что команда еле играет. До этого тура Ерохин на последней минуте сравнял счет в матче с «Оренбургом». Поэтому поражение от самарцев закономерно. Туром ранее питерцы отскочили от поражения, а в этом не смогли.

- «У «Локомотива» третий проигрыш подряд, включая кубковую встречу. Что случилось с командой Галактионова?

- У «железнодорожников» опять нет игры, а «Химки» сейчас на подъеме. У них все получается. А «Локомотив» игры две-три еле ковыряется. Поэтому все закономерно.  

- «Краснодар» забуксовал, хотя появился реальный шанс зацепиться за первое место. Почему «быки» потерпели разгром от «Спартака»?

- Я вообще не ожидал от команды Станковича такой великолепной игры. Смотрел матч, открыв рот. Единственное, было неприятно наблюдать за игрой Бабича. А так «Спартак» здорово играет, все по делу, но мелкие фолы, когда Бабич хватает соперника за туловище, держит его руками, применяет какие-то борцовские приемы, портит впечатление. Неприятный осадок остался. Он не умеет играть в футбол. Пусть идет бороться. Но в целом было видно, что «Краснодар» хотел играть со «Спартаком» грубо, старался ужесточить игру. Думал, что команда Станковича дрогнет. Цель была - сломить гостей. А в итоге москвичи не дрогнули, а играли. Очень интересный получился матч. 

- У «Спартака» и с «Локомотивом» в предыдущем туре тоже была отличная игра. Не удивляет, что команда перед зимним перерывом набрала такую хорошую форму, ведь обычно бывает наоборот, когда футболисты устают физически и морально?

- Все индивидуально. У кого-то бывает спад, у кого-то нет. Это сложный процесс. Сейчас «Спартак» на пике формы. «Краснодар» и «Зенит» - наоборот. А «красно-белые» выжили и идут вперед. Если бы они сохранили такую игру, было бы здорово.  

- «Спартак» можно назвать лидером РПЛ по игре?

- Конечно. По такой игре, да. Но ее трудно сохранить. Такая игра редко выдается, потому что все здорово отработали физически и тактически, ни к кому нет претензий. Только к Бабичу. Но он своей безобразной игрой выключил Кордобу. А судьи на его фолы почти не реагировали, правда, предупреждение дали.

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- Как оцениваете шансы Угальде стать лучшим бомбардиром РПЛ?

- Разыгрался парень. В прошлом сезоне он вообще ничего не забил. Но такая судьба спортсмена. Один год он играет, другой - нет. Вот ушел из ЦСКА Заболотный и начал забивать. Он смелый, борется. В ЦСКА таких нападающих нет. А забивают защитники.

- С чем связана осечка ЦСКА в матче с «Рубином»?

- Нет форвардов. Появился Пьянич. Интересный парень. Может выдать пас. Но кому? Никто не предлагает себя впереди, как в том же «Спартаке».  А так он без проблем бы отдал хорошую передачу. А все принимают мяч в ноги.

- У «Динамо» тоже ничья в этом туре с «Ахматом». В чем проблемы этой команды?

- Тюкавин здорово сдал. Почивает на прошлых лаврах, когда у него получалось. Держать хорошую форму в течение длительного времени очень трудно. А молодые ребята успокаиваются. Думают, что так всегда будет, что они всегда будут забивать, без труда. Они прекращают над собой работать, и на этом все заканчивается.

- Зато вратарь Лещук спас команду от поражения.

- Это вообще смешной гол. Надо его записать в Книгу рекордов Гиннесса. Так не бывает, чтобы сверху мяч опустился в ворота.

Елена Григорьевская

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