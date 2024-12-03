Гершкович хочет, чтобы в топ-3 РПЛ финишировали команды с российскими тренерами

Михаил Гершкович, председатель объединения отечественных тренеров, высказался о титульной гонке в Российской премьер-лиге.
«Будем надеяться на то, что все три призовых места в итоге займут команды, возглавляемые российскими специалистами. Это вполне реально, как мы увидели этой осенью», - передает слова Гершковича «ВсеПроСпорт».
В данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает петербургский «Зенит» с 39 баллами. На второй позиции идет «Краснодар», в активе которого 38 очков. Тройку призеров замыкает столичный «Спартак». На счету «народной команды» 34 балла.
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