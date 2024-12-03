Сторожук – о Мураде Мусаеве: «Он всё делает правильно»

Главный тренер тульского «Арсенала» Алексндр Сторожук высказался о работе наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Из крайности в крайность — то про Мусаева говорят, что тренер не такой. Но я уверен, что Мурад всё делает правильно и в этом есть его заслуга», – цитирует Сторожука Metaratings.

В последнем туре перед зимним перерывом «Краснодар» примет на своём поле московский «Локомотив». Встреча состоится в воскресенье, 8-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.