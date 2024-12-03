Терёхин: «Гол Лещука - несчастный случая Шелии»

Экс-игрок столичного «Динамо» Олег Терёхин в разговоре с журналистами высказался о голе вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука в поединке с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Гол Лещука - несчастный случая Шелии. Такой гол странный, непонятно, как произошло, но очки у «Ахмата» ушли. Даже не знаю, что это», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Стоит отметить, что Лещук стал первым вратарем в истории чемпионата России, отметившимся голом с игры.

«Динамо» набрало 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего четвертым «Локомотива» на два очка.