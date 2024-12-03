Непомнящий: «У «Краснодара» ещё не выработался синдром лидера»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями об игре «Краснодара» после провального домашнего поединка с московским «Спартаком». «Быки» на своем поле уступили со счетом 0:3.

«У «Краснодара» ещё не выработался синдром лидера, как у «Зенита». Это момент, когда все футболисты уверены в своих силах. В матче со «Спартаком» психология сыграла отрицательную роль», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После победы на счету «Спартака» стало 34 набранных балла. Подопечные Деяна Станковича отстают от «Краснодара», идущего вторым, на четыре очка. На первом месте с 39 баллами располагается петербургский «Зенит».