«Первая пятёрка»: названы 12 претендентов на награду

Названы претенденты на премию «Первая пятёрка» в 2024 году. Этот приз вручается лучшему молодому игроку России.

В этом году за индивидуальную награду поборются следующие футболисты: Алексей Батраков, Абакар Гаджиев, Ярослав Гладышев, Игорь Дмитриев, Никита Ермаков, Данила Козлов, Иван Комаров, Андрей Лангович, Ярослав Михайлов, Илья Рожков, Никита Салтыков, Владислав Шитов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги на первом месте находится петербургский «Зенит». На счету команды Сергея Семака 39 набранных баллов. Вторым с 38 очками идет «Краснодар». Топ-3 замыкает московский «Спартака», в активе которого 34 очка.