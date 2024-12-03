Вратарь «Динамо» Лещук прокомментировал свой гол «Ахмату»

«Для меня было неожиданно. Я думал, что мяч выбьют. Мне казалось, что он летел очень медленно и удобно для того, чтобы его отбить. Футболисты «Ахмата» не разобрались, что для нас хорошо», - передает слова вратаря телеканал «Матч ТВ».