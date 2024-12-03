Вратарь «Динамо» Лещук прокомментировал свой гол «Ахмату»

Страж ворот столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о забитом мяче в ворота грозненского «Ахмата» в поединке 17-го тура Российской премьер-лиги. Голкипер сравнял счет в добавленное время.
«Для меня было неожиданно. Я думал, что мяч выбьют. Мне казалось, что он летел очень медленно и удобно для того, чтобы его отбить. Футболисты «Ахмата» не разобрались, что для нас хорошо», - передает слова вратаря телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что поединок между «Ахматом» и «Динамо» завершился вничью со счетом 1:1. После 17 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 32 балла и занимают пятое место в турнирной таблице.
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