Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на титул РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал шансы петербургского «Зенита» стать чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне-2024/2025.

Согласно опубликованным данным, вероятность триумфа «сине-бело-голубых» составляет 58,9 процента. Вторым в списке претендентов на золотые медали идет «Краснодар». Шансы команды Мурада Мусаева составляют 28,2%.

В последнем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе неожиданно проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 2:3. Несмотря на эту неудачу, «сине-бело-голубые» с 39 баллами занимают первое место в турнирной таблице. «Зенит» опережает идущий вторым «Краснодар» на одно очко.