Шавло оценил победу «Спартака» над «Краснодаром»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о поединке 17-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Краснодаром». «Красно-белые» одержали крупную победу со счетом 3:0.

«В начале матча москвичи выглядели не так уверенно, но встрепенулись и с 15-й минуты имели преимущество. Была жёсткая борьба, но арбитр здорово отработал. «Красно-белые» победили по делу», - приводятся слова Шавло на страницах «Чемпионата».

Благодаря победе на счету «Спартака» стало 34 балла. «Народная команда» занимает третье место и отстает от идущего первым петербургского «Зенита» на пять очков. Следующий матч в чемпионате страны «красно-белые» сыграют на домашнем поле с «Пари НН» 7 декабря.