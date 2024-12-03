Угальде: «Спартак» хочет выиграть РПЛ»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде поделился мыслями насчет чемпионских перспектив «народной команды» в сезоне-2024/2025.
«Мы хотим выиграть РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с «Краснодаром». Это сложно, но мы должны прогрессировать. Должны верить в себя, что можем стать чемпионами», - передает слова нападающего «Чемпионат».
После 17 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 34 балла. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего первым «Зенита» на пять очков. В последнем матче чемпионата страны «народная команда» на выезде переиграла «Краснодар» со счетом 3:0.
Бан пользователя