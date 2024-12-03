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Шалимов: «Крылья Советов» заставили «Зенит» ошибаться»

03 Декабря 2024 • 12:33 Комментировать
Зенит
2:3
Крылья Советов

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» (3:2).

«Крылья» не поплыли, смогли устоять и реализовали все, что создали. Самара заставила оборону «Зенита» ошибаться. За две минуты гости перевернули игру», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Отметим, что в последнем туре поражения потерпели все лидеры, «Краснодар» уступил на своём поле «Спартаку» (0:3), а «Локомотив» сенсационно проиграл «Химкам» (1:3).

Победа позволила «Крыльям Советов» подняться на 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Зенит» остался на первой строчке.

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