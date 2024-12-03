Радченко: «Не помню, когда видел такой футбол от «Спартака»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о гостевой победе московского «Спартака» над «Краснодаром» в рамках 17-го тура чемпионата России. «Красно-белые» одолели «быков» со счетом 3:0.
«Я говорил, что «красно-белые» одержат победу. Мы видели, что в последних матчах «Спартак» прибавляет в игре и становится лучше. Не помню, когда видел такой футбол от «Спартака», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После 17 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего вторым «Краснодара» на четыре очка. У лидирующего «Зенита» 39 набранных баллов.
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