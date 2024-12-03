Галактионов: «Знаем, что нам нужно переделать внутри»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о неудачных результатах в последних матчах.

«Мы знаем свои проблемы, но нам бы не хотелось бы обсуждать их публично. Знаем, что нам внутри надо переделать, и для этого потребуется дополнительное время», - цитирует Галактионова «Всепроспорт».

«Локомотив» не выигрывает уже три матча подряд: гостевое поражение от «Спартака» (2:5), вылет из Кубка России после поражения от московского «Динамо» (0:1) и сенсационный результат в домашнем матче с «Химками» (1:3).

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.