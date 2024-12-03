Кечинов прокомментировал сенсационный проигрыш «Зенита»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о неожиданном домашнем поражении петербургского «Зенита» от самарских «Крыльев Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Поражение «Зенита» - большая сенсация. Если перед этой игрой я бы ставил, 100% поставил бы на победу «Зенита» без доли сомнения. Но случилось так, что питерцы проиграли Самаре», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что питерцы на домашнем стадионе потерпели поражение от самарского коллектива со счетом 2:3. Несмотря на это фиаско, подопечные Сергея Семака удерживают первое место с 39 набранными баллами. Вторым идет «Краснодар», а третьим - «Спартак».