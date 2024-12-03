Суперкомпьютер резко поднял шансы «Спартака» на чемпионство

Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Согласно подсчетам, вероятность триумфа «красно-белых» в этом сезоне РПЛ составляет 8,5 процента. «Народная команда» идет на третьем месте в списке фаворитов. Стоит отметить, что перед 17-м туром шансы «Спартака» оценивались всего в 1,1%.

В последнем матче чемпионата России подопечные Деяна Станковича на выезде одержали крупную победу над «Краснодаром» со счетом 3:0. В настоящий момент «красно-белые» с 34 очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

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