Колыванов: «ЦСКА будет тяжело зацепиться за тройку»

Экс-футболист национальной команды России Игорь Колыванов высказался б игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Очки теряются, присутствует нестабильность. Но команда играющая и симпатичная. По составу могли бороться за тройку, но свои моменты упустили. ЦСКА будет тяжело зацепиться за тройку», - передает слова Legalbet.ru.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «армейский» коллектив набрал 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны ЦСКА на выезде померяется силами с воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.