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Мартынович: «Краснодар – мой дом»

03 Декабря 2024 • 11:44 Комментировать
Краснодар
0:3
Спартак Москва

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович объяснил своё присутствие на матче «Краснодара» и «Спартака».

«Краснодар – мой дом, я здесь живу и всегда рад быть тут. Сейчас у меня отпуск, и я провожу его здесь. Очень хотел попасть на игру «Краснодара», но, к сожалению, результат не порадовал», – цитирует Мартыновича «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» на своём поле разгромно уступил московскому «Спартаку» (0:3).

37-летний Мартынович сыграл 17 матчей за «Кайрат» в нынешнем сезоне и отметился двумя голами. Соглашение 37-летнего белоруса с клубом из Казахстана истекает в конце месяца.

Напомним, что Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 годы.

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