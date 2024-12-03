Бакаев ответил на вопрос о переходе в другой чемпионат

Хавбек подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о возможном трансфере в другой чемпионат.
«Здесь лучше, потому что я реально получаю удовольствие. У меня были шансы лет пять назад, но сейчас я сфокусирован и просто хочу играть, наслаждаться футболом», - передает слова полузащитника «РИА Новости Спорт».
Напомним, что полноценный контракт Зелимхана принадлежит петербургскому «Зениту». За подмосковный коллектив он выступает на правах аренды.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Бакаев провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
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