Кавазашвили: «Угальде - находка для «Спартака»

Экс-футболист столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мыслями о потенциальном трансфере нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в европейский клуб.
«Если он так будет забивать в каждом матче по несколько мячей, то к нему будет проявляться интерес со стороны команд. Этот нападающий - находка для «Спартака», - передает слова Кавазашвили Vprognoze.ru.
В последнем поединке чемпионата России с «Краснодаром» Угальде отметился двумя забитыми мячами. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Манфред отметился 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Он с отрывом лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.
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