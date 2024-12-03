Григорян отреагировал на результативность Угальде

Известный российский специалист Александр Григорян поделился мнением о результативности форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде в нынешнем сезоне РПЛ.

«Чтобы раскрыть мастерство, нужна уверенность в своих силах. Если ты уверен в себе - ты можешь мастерство реализовать. Состояние уверенности показало нам, какой игрок Угальде», - передает слова тренера телеканал «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Манфред провел 17 поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и три голевые передачи. Он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата страны.

После 17 туров «красно-белые» с 34 баллами располагаются на третьей позиции в турнирной таблице.