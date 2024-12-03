Булыкин назвал позицию, которую «Динамо» нужно усилить

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал позицию, которую нужно усилить московскому «Динамо».

«Мне бы хотелось видеть в «Динамо» качественных защитников, особенно с российским паспортом. Но это сделать очень тяжело, учитывая, что команды хотят результат здесь и сейчас», - цитирует Булыкина Metaratings.

Вчера, 2-го декабря, московское «Динамо» играло на выезде против «Ахмата» (1:1), сравнять счёт удалось на последней минуте встречи, а сделал это голкипер Игорь Лещук.

После 17 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в следующем туре подопечные Лички примут на своём поле «Химки».