Генич назвал гол, после которого можно закрыть футбол

Футбольный комментатор Константин Генич высказался насчет гола вратаря столичного «Динамо» Игоря Лещука в поединке 17-го тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

«Мы видели гол Лещука. Футбол можно закрывать», - говорится в публикации Константина в социальных сетях.

Матч прошел на стадионе в Грозном и завершился вничью со счетом 1:1. Лещук забил спасительный мяч для «бело-голубых» в компенсированное время.

По итогам 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 балла и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Ахмат» с десятью очками идет на предпоследней позиции.