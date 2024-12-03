Непомнящий считает, что зимняя пауза не на руку «Спартаку»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий считает, что грядущая зимняя пауза является помехой для набравшего форму московского «Спартака».

«Для «Спартака» сезон РПЛ уходит на зимнюю паузу. Как говорят: «Весной все кошки серые». Все команды начинают в одинаковой форме. Неизвестно, кто и как будет выглядеть», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче «Спартак» на выезде сыграл против «Краснодара». Подопечные Деяна Станковича разгромили одного из лидеров со счетом 3:0. По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице.