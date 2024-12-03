Орлов назвал проблему «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о главной проблеме петербургского «Зенита».
«В «Зените» по-прежнему мы рассчитываем на отдельные индивидуальности в команде. Они есть. Но пока ещё нет единого футбольного коллектива, сыгранной семьи футбольной», - поделился мыслями Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
В последнем матче чемпионата России петербургский коллектив на домашнем стадионе потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 2:3. После 17 туров команда Сергея Семака набрала 39 баллов и располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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