Орлов назвал проблему «Зенита»

«В «Зените» по-прежнему мы рассчитываем на отдельные индивидуальности в команде. Они есть. Но пока ещё нет единого футбольного коллектива, сыгранной семьи футбольной», - поделился мыслями Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».