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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал проблему «Зенита»

03 Декабря 2024 • 10:38 Комментировать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о главной проблеме петербургского «Зенита».

«В «Зените» по-прежнему мы рассчитываем на отдельные индивидуальности в команде. Они есть. Но пока ещё нет единого футбольного коллектива, сыгранной семьи футбольной», - поделился мыслями Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

В последнем матче чемпионата России петербургский коллектив на домашнем стадионе потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 2:3. После 17 туров команда Сергея Семака набрала 39 баллов и располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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