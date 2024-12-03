Орлов объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Спартаку»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от центрального матча 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и столичным «Спартаком». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:0.

«Краснодар» проиграл, потому что «Спартак» показал фантастическую функциональность. Игроки у него мастеровитые. «Спартак» заявил о себе очень серьёзно», - высказался Орлов в выпуске ютуб-канала «Такой футбол».

После 17 туров чемпионата России спартаковцы набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков.