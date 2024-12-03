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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Песьяков выразил респект тренеру «Крыльев» Осинькину

03 Декабря 2024 • 10:08 Комментировать

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о наставнике команды Игоре Осинькине.

«Игорю Витальевичу надо отдать должное. Он всегда подбадривает. Говорит: «Ребята, работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания». За это ему от меня лично большой респект», - передает слова вратаря «Чемпионат».

После 17 туров чемпионата России самарская команда набрала 18 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Осинькина на выезде померяются силами с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 7 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Песьяков Игорь Осинькин ещё теги
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