Песьяков выразил респект тренеру «Крыльев» Осинькину

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился мнением о наставнике команды Игоре Осинькине.
«Игорю Витальевичу надо отдать должное. Он всегда подбадривает. Говорит: «Ребята, работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания». За это ему от меня лично большой респект», - передает слова вратаря «Чемпионат».
После 17 туров чемпионата России самарская команда набрала 18 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Осинькина на выезде померяются силами с «Ростовом». Матч состоится в субботу, 7 декабря.
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