Медведев высказался о тренере «Пари НН» Ганчаренко

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о работе наставника команды Виктора Ганчаренко.

«Ганчаренко - хороший тренер. Меня всё полностью устраивает. Всё понятно, доступно, доходчиво», - передает слова голкипера «РБ Спорт».

Напомним, что белорусский специалист занял пост наставника нижегородского коллектива в октябре. По итогам 17 туров Премьер-лиги «Пари НН» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В последнем матче команда разгромно проиграла «Ростову» со счетом 0:4.

В настоящий момент нижегородцы с 16 набранными баллами располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.