Джикия ответил, смог ли адаптироваться в «Химках»

Центральный защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия поведал о своей адаптации в новом клубе.

«Нельзя сказать, что полноценно адаптировался. Недавно была травма. Она сбила мой момент с набиранием формы. Не ощущаю, что с возрастом сложнее набирать. Нужны хорошие сборы, и всё», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Джикия пополнил ряды подмосковного коллектива в сентябре. 31-летний защитник заключил трудовое соглашение до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость Георгия оценивается в три миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ защитник провел пять матчей и получил одну желтую карточку.