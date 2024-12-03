Личка: «Лещук спас «Динамо»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о спасительном голе вратаря команды Игоря Лещука в гостевом поединке против грозненского «Ахмата» (1:1).
«Я не очень люблю говорить про удачу. Везёт тем, кто старается и работает. Лещук пошёл в штрафную, не побоялся пойти в борьбу, и удача ему улыбнулась - он спас команду», - приводятся слова специалиста на официальном сайте «бело-голубых».
По итогам 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Лички отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.
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