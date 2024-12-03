Личка: «Лещук спас «Динамо»

«Я не очень люблю говорить про удачу. Везёт тем, кто старается и работает. Лещук пошёл в штрафную, не побоялся пойти в борьбу, и удача ему улыбнулась - он спас команду», - приводятся слова специалиста на официальном сайте «бело-голубых».