Генич написал одно слово о голе вратаря «Динамо» Лещука

Футбольный комментатор Константин Генич одним словом отреагировал на гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в гостевом поединке с грозненским «Ахматом».

«Охренеть», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Грозном и завершилась вничью со счетом 1:1. Лещук смог вырвать очко для своей команды в добавленное время.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.