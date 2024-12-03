Радимов высказался о сенсационном поражении «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о сенсационном поражении «сине-бело-голубых» от самарских «Крыльев Советов» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Зенит» ослабил вожжи, дал играть «Крыльям», которые на пространстве очень хороши, у них быстрые футболисты. Они начали выходить из‑под прессинга и смогли играть в свою игру», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился поражением действующего чемпиона со счетом 2:3.

После 17 туров петербургский коллектив с 39 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.