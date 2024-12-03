Радимов прокомментировал гол вратаря «Динамо» Лещука

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о голе голкипера «Динамо» Игоря Лещука в гостевом поединке 17-го тура Премьер-лиги с «Ахматом».

«Просто любите РПЛ за всё, что происходит. А Лещук - браво!» - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что голкипер сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время. Встреча между «Ахматом» и «Динамо» завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам 17 туров Премьер-лиги грозненская команда с десятью баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «бело-голубые» (32) находятся на пятой позиции.