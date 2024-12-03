Морозов: «Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то станет чемпионом»

Экс-футболист московского «Спартака» Геннадий Морозов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Игра у «Спартака» получилась. Но не думаю, что это лучший матч под руководством Станковича. Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то они станут чемпионами», - передает слова Морозова Legalbet.

Напомним, что в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с «Краснодаром». Подопечные Деяна Станковича разгромили соперника со счетом 3:0. После этого успеха «народная команда» с 34 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидера на пять баллов.