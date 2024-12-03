​Камоцци считает «Спартак» претендентом на титул

Московский «Спартак» очень хорошо выступает в последних турах, сперва был бит «Локомотив», а затем и «Краснодар» - и снова с крупным счётом. Теперь на счету «Спартака» уже пять побед подряд в РПЛ и это позволило команде подняться на третье место в турнирной таблице.

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, считает клуб реальным претендентом на чемпионский титул. Журналисты спросили его сможет ли сербский специалист Деян Станкович привести команду к победе - и Камоцци ответил утвердительно.

- Надеюсь, что так и будет, - цитирует слова Камоцци «ВсеПроСпорт».

В следующем туре москвичи сыграют с «Пари НН».