Тарханов: «Игроки «Крыльев» сражались за Осинькина»

Большая сенсация произошла в семнадцатом туре российского чемпионата, питерский «Зенит» в качестве лидера турнирной таблицы принимал дома самарские «Крылья Советов», однако проиграл со счетом 2:3. Бывший наставник «крылышек» Александр Тарханов поделился своим мнением о подобной прыти самарского клуба.

Он считает, что команде очень помогла мотивации и желание оградить своего тренера, Игоря Осинькина, от перспективы возможного увольнения:

- Посмотрите, как команда сыграла в Санкт-Петербурге, билась за тренера. Если бы проиграли, могли бы и принять решение об отставке. А после победы убрать уже никак нельзя, - цитирует слова Тарханова «ВсеПроСпорт».