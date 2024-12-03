Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Игроки «Крыльев» сражались за Осинькина»

03 Декабря 2024 • 06:15 Комментировать
Зенит
2:3
Крылья Советов

Большая сенсация произошла в семнадцатом туре российского чемпионата, питерский «Зенит» в качестве лидера турнирной таблицы принимал дома самарские «Крылья Советов», однако проиграл со счетом 2:3. Бывший наставник «крылышек» Александр Тарханов поделился своим мнением о подобной прыти самарского клуба.

Он считает, что команде очень помогла мотивации и желание оградить своего тренера, Игоря Осинькина, от перспективы возможного увольнения:

- Посмотрите, как команда сыграла в Санкт-Петербурге, билась за тренера. Если бы проиграли, могли бы и принять решение об отставке. А после победы убрать уже никак нельзя, - цитирует слова Тарханова «ВсеПроСпорт».


👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Александр Тарханов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
06:15
Тарханов: «Игроки «Крыльев» сражались за Осинькина»
02 Декабря
20:42
Орлов: «Клаудиньо превратился в обычного российского футболиста»
16:47
Шикунов встал на защиту Осинькина
16:25
Хомуха: «Ну и сколько голов у Соболева за «Зенит» в РПЛ... Ваня Сергеев всем всё показал» 3
13:53
Глушенков прокомментировал провальный результат «Зенита»
10:43
Гарре: «Сергеев может забивать ещё больше»
01 Декабря
20:28
Семак прокомментировал провальный результат «Зенита» в РПЛ 3
20:14
Федорищев пригрозил агенту Андрееву 2
19:59
«Не отпустят»: Федорищев дал чёткий ответ по будущему Осинькина в «Крыльях Советов» 1
19:52
Аршавин прокомментировал провальный результат «Зенита»
19:46
Генич написал два слова после поражения «Зенита» 1
18:43
Из-за кого «Зенит» сенсационно проиграл дома: худшие игроки матча против «Крыльев» 6
18:42
«Зенит» пропустил дома в РПЛ три гола впервые за 16 месяцев
18:32
Два Ивана сделали сенсацию тура: «Крылья Советов» обыграли «Зенит» на его территории 8
18:09
«Зенит» отыграл один мяч у «Крыльев Советов»
17:08
Генич рассказал, чем Соболев похож на Холанна 2
17:05
«Крылья Советов» забили третий гол подряд в ворота «Зенита», у Сергеева дубль 1
16:56
«Крылья Советов» забили два гола подряд в ворота «Зенита»
16:51
Глушенков прервал затяжную серию без голов в «Зените»
16:40
Глушенков забил уже на пятой минуте матча «Зенит» - «Крылья Советов»
16:35
Осинькин: «Сделали максимум, чтобы в такой ситуации думать только о футболе»
16:26
Семак объяснил отсутствие в составе Соболева и Латышонка
16:00
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 25
15:19
Глушенков – в основе, Латышонок – в запасе: «Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями» 1
02:08
Зенит - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Ноября
17:56
Лепёхин оценил ситуацию Соболева в «Зените»
16:16
Радченко назвал самого опасного соперника для «Зенита»
15:26
«Тихий ужас»: Силкин высказался о ситуации в «Крыльях Советов»
14:32
Тарханов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Крылья Советов» 1
14:23
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит — Крылья Советов чемпионата России — 1 декабря 2024
14:20
УМВД России начало проверку после громкого заявления о судействе в футболе
13:23
Стало известно, почему Осинькин хочет уйти из «Крыльев Советов»
12:27
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Крылья Советов РПЛ — 1 декабря 2024
29 Ноября
17:55
Лепёхин сомневается в лёгкой победе «Зенита» над «Крыльями Советов»
17:43
Горшков: Хочется остаться на первом месте перед зимней паузой
17:32
Генсек РФС Митрофанов раскрыл подробности судейского скандала в российском футболе
14:12
Семак высказался о состоянии Глушенкова
28 Ноября
23:55
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Крылья Советов чемпионата России – 1 декабря 2024
20:46
Сапета надеется, что «Зенит» не станет чемпионом России
17:33
Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева 6
17:22
Пруцев: Осинькин — очень сильный тренер
27 Ноября
15:45
Писарев назвал клуб, который закончит первую часть сезона РПЛ на вершине таблицы
14:38
Тарханов — о коррупции в судействе: «Верю, сам был в такой ситуации»
26 Ноября
18:29
Федорищев — о коррупции в судействе: «Нет фактов, но это существует» 1
17:52
Лапочкин — о заявлении Федорищева: «Это плохой звонок для «Крыльев Советов» 1
14:47
«Крылья Советов» расстанутся с легионером
14:25
Ткачук: «Халк и Витсель — самые сильные легионеры в истории РПЛ»
00:13
В «Крыльях Советов» намерены предложить новый контракт Ломаеву 1
25 Ноября
20:46
Алип рассказал, как отреагировал на интерес «Манчестер Юнайтед» 1
18:30
«Зенит» принял решение по Чистякову
24 Ноября
17:55
Бабкин: «Зенит» – серьёзный соперник, но мы постараемся сыграть в футбол и взять очки»
17:13
Тарханов уверен, что Осинькин оставит «Крылья Советов» в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к «Барселоне» Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Бензема догнал Роналду по количеству голов Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0
Спортивные новости
«Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ «Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
06:20 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци считает «Спартак» претендентом на титул
06:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Игроки «Крыльев» сражались за Осинькина»
05:53 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Во сне не видел победу «Крыльев» над «Зенитом»
05:30 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Угальде - это открытие»
05:13 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин назвал игрока, который усилил «Спартак»
04:53 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин объяснил крупное поражение «Краснодара»
04:41 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин: «Нападение - сильная линия «Динамо»
02 Декабря
22:45 · Россия. Премьер-лига
Ловчев извинился перед игроком «Спартака»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин прокомментировал гол вратаря «Динамо» Лещука
22:08 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Личка опять отскочил»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Гол вратаря помешал «Ахмату» прервать долгую серию без побед дома
21:45 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Очень недоволен подходом к игре и что у команды вообще не было хороших позитивных эмоций»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Кордоба против «Спартака» больше психовал, чем концентрировался на игре» 1 эксклюзив
21:41 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев – о поражениях «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива»: «Стечение обстоятельств»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Не надо слов, несчастный случай»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Лещук стал вторым вратарём, забившим гол в чемпионате России – кто был первым
21:24 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Считаю, что это наша бездарная игра в большей степени»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Лещук обошёл Соболева по голам в сезоне РПЛ
21:10 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Соболев не оправдывает покупку» 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
Ньямси: «Локомотиву» сейчас нелегко»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос оценил свой выбор между «Спартаком» и «Локомотивом»
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Я нахожусь в лучшей форме за последние два сезона» — Бакаев
20:42 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Клаудиньо превратился в обычного российского футболиста»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Орещук ответил, сможет ли Глебов усилить «Динамо»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: Поражение от «Химок»? Обороняться должны все 11 человек
Все новости