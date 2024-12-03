​Мостовой: «Во сне не видел победу «Крыльев» над «Зенитом»

В российском футболе прошли матчи семнадцатого тура, ничего не предвещало беды для питерского «Зенита», который неделей ранее вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата, однако беда пришла - подопечные Сергея Семака проиграли дома «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Бывший нападающий московского «Спартака» Александра Мостовой признался, что очень удивлён такими итогами игры. Он не ожидал победы самарского клуба:

- Вон посмотрите, как «Крылья» с «Зенитом» сыграли! 99 из 100 человек говорили, что самарцам ничего не светит, и я в том числе. Во сне никто не мог такого представить, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».