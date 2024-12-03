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​Сёмин: «Угальде - это открытие»

03 Декабря 2024 • 05:30 Комментировать

Московский Спартак ярко выступает в последних турах, и футбольные российские специалисты начинают нахваливать клуб. Так, бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал для него настоящим открытием. Сейчас костариканец, который забил четыре гола «Локомотиву» бывшему клубу Сёмина, возглавляет гонку бомбардиров российского чемпионата

- Безусловно, Угальде стал открытием для всех, в том числе для меня. Он почувствовал уверенность в себе, понимает, что является игроком стартового состава. Это окрыляет. Угальде проделывает большую работу — не только забивает и отдает, - цитирует слова Сёмина «ВсеПроСпорт».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Манфред Угальде ещё теги
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