​Масалитин назвал игрока, который усилил «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» и московского ЦСКА, Валерий Масалитин, внимательно следит за тем, что происходит в составе красно-белых. Он назвал фамилию игрока, который, по его мнению реально усилил игру клуба. Это парагвайский защитник Алексис Дуарте:

- Дуарте вообще усилил команду. Почему его вначале не выпускали, не знаю. Он пришел в «Спартак» никакой, над ним смеялись — но он просто был не готов. А потом поднабрал и больше всех выделялся, он очень хорошо прибавил, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что вследствие удачных результатов последних туров московский «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице российского чемпионата. Это были победы над «Локомотивом» и «Краснодаром».