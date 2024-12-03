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​Масалитин объяснил крупное поражение «Краснодара»

03 Декабря 2024 • 04:53 Комментировать

Семнадцатый тур российского чемпионата по футболу оказался неудачным для «Краснодара» -  клуб проиграл московскому «Спартаку» с крупным счетом 0:3. Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился своим мнением о причинах такого поражения. Он считает, что у игроков «Краснодара» пропали мотивация и настрой уже к середине первого тайма:

- Поначалу, минут 15, «Краснодар» создавал давление и в паре моментов мог забивать «Спартаку». Но после гости нащупали свою игру, особенно — в центре поля. Там «Спартак» полностью переиграл соперников, создал плацдарм, откуда пошли все атаки, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Валерий Масалитин ещё теги
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