​Масалитин объяснил крупное поражение «Краснодара»

Семнадцатый тур российского чемпионата по футболу оказался неудачным для «Краснодара» - клуб проиграл московскому «Спартаку» с крупным счетом 0:3. Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился своим мнением о причинах такого поражения. Он считает, что у игроков «Краснодара» пропали мотивация и настрой уже к середине первого тайма:

- Поначалу, минут 15, «Краснодар» создавал давление и в паре моментов мог забивать «Спартаку». Но после гости нащупали свою игру, особенно — в центре поля. Там «Спартак» полностью переиграл соперников, создал плацдарм, откуда пошли все атаки, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.