​Масалитин: «Нападение - сильная линия «Динамо»

В прошлом году московское «Динамо» претендовала на чемпионский титул, но сейчас дела клуба идут куда хуже. Бывший футболист московских клубов ЦСКА и «Спартак», Валерий Масалитин, проанализировал проблемы бело-голубых. Он считает нападение самой лучшей линией команды, а также уверен в том, что в семнадцатом туре РПЛ в матче грозненским «Ахматом» москвичи всё-таки смогут победить:

- Что касается «Динамо», у него очень хорошая атакующая линия. Но есть проблемы сзади, Даса может начудить. Опорная зона проседает. Впрочем, за счет того, что впереди у «Динамо» все хорошо, они с трудом, но могут выиграть, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.