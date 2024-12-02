Ловчев извинился перед игроком «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев извинился перед игроком московской команды. Речь идёт о защитнике Алексисе Дуарте, которого ранее экс-спартаковец регулярно критиковал.

«Я извиняюсь перед Дуарте. Я чихвостил его регулярно. Но сейчас он просто лучший защитник нашего чемпионата», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» в воскресенье разгромил на выезде «Краснодар» со счётом 3:0. По итогам тура команда Деяна Станковича поднялась на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» «красно-белые» отстают на четыре очка, а от «Зенита» - на пять.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Пари НН» на своём поле.