Нигматуллин прокомментировал гол вратаря «Динамо» Лещука

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин дал комментарий по поводу гола вратаря «Динамо» Игоря Лещука. Страж ворот московской команды смог отличиться в понедельничном матче Премьер-лиги против «Ахмата». За счёт позднего гола Лещука «бело-голубые» ушли от поражения в Грозном (ничья 1:1).

«Безусловно, о таком мечтает каждый вратарь, чтобы не только сделать свою работу в воротах, но и помочь команде в конце матча завершить момент. Многие вратари подключаются. Лещуку это удалось и хочется его с этим поздравить», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

В то же время Нигматуллин отметил, что голкипер «Ахмата» Гиорли Шелия в эпизоде с прощенным голом допустил грубую ошибку.

«Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 2024 году команде Марцела Лички осталось провести всего лишь один матч – против «Химок» на своём поле.