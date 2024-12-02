Орещук: «Личка опять отскочил»

Экс-спортдир московского «Динамо» Роман Орещук раскритиковал подопечных Лички за игру против грозненского «Ахмата» (1:1) в 17-м туре Российской премьер-лиги.

«Личке опять везёт, опять отскочил, опять в конце. Но когда-то же фарт закончится. Нельзя выиграть что-то только на фарте – класс тоже должен быть», - цитирует Орещука Metaratings.

Отметим, что «Динамо» отыгралось в компенсированное время, а автором забитого гола стал вратарь московского клуба Игорь Лещук.

После 17 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Ахмат», упустивший победу, располагается на 15-й строчке.