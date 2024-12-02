Гол вратаря помешал «Ахмату» прервать долгую серию без побед дома

В понедельник программа семнадцатого тура Российской премьер-лиги завершилась матчем между «Ахматом» и «Динамо». Команды забили друг другу по разу и сыграли вничью 1:1. При этом за «бело-голубых» в компенсированное время забил вратарь Игорь Лещук.

«Ахмат» упустил победу, которая могла положить конец затяжной серии грозненцев без побед в Премьер-лиге дома. В прошлый раз матч чемпионата на своём поле грозненцы выигрывали ещё 28 апреля, когда разгромили «Пари НН» со счётом 5:1.

Теперь серия «Ахмата» без побед в домашних матчах Премьер-лиги составляет 10 матчей (пять побед и пять ничьих).

В следующем туре «Ахмат» сыграет дома против «Оренбурга». Матч пройдёт 8 декабря.