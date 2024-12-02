Личка: «Очень недоволен подходом к игре и что у команды вообще не было хороших позитивных эмоций»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Комментарии сегодня будут очень плохие, потому что разница неделю назад, где мы играем в Воронеже и принимаем борьбу, агрессивную игру, стараемся. Есть желание, есть эмоции на поле. Так сегодня у нас вообще ноль эмоций. Как бы приехали чуть-чуть побегать по стадиону. Это и по отношению к игре. В этом можем сделать маленький шаг вперед и достигнуть там «Спартак» и «Локомотив». Вообще не уважаем этот шанс. В концовке Лещук забивает гол на 1:1, но я очень недоволен подходом к игре и что у команды вообще не было хороших позитивных эмоций показать в игре, показать что-то болельщикам.

- С чем может быть связано отсутствие этих по-спортивному злых эмоций?

- Понятно, мы провели два матча подряд, здесь было чуть сложнее. Но футбол - это отличная красивая работа, и ты должен уважать то, что играешь в Премьер-лиге, и это отношение к игре не должно быть. Ты можешь быть уставшим, но сыграть 45 с хорошей интенсивностью и сказать, что больше не можешь, и идет замена. Но выходить на поле без эмоций и желания, только ходить и гулять, как в городе, вообще этого не понимаю.

- Лещук сказал, что это была ваша инициатива пойти ему вперед и подключиться к атаке. Скажите, какие были мысли? Ожидали, что именно ему удастся зацепиться за мяч?

- Понятно, если бы я вам сказал, что знал, что он забьет, это будет неправдой. Всегда под конец игры отправляют вратаря в штрафную, это еще один игрок, который будет там мешать и, возможно, навязывать на себя игрока. Поэтому это всегда неприятно. Под конец игры, если проиграешь 0:1 или 0:2 - это не важно. Нам удалось наконец-то с этого углового забить.

- Какие мысли были в концовке, когда Адамов практически один на один выскочил, и Лещук выручил?

- Лещук забил и еще спасал команду. Была ситуация, где мы хорошо сохранили стандарт, Бителло имел мяч на ноге и вторым касанием играл вперед, Гладышев выходил один на один с вратарем от центральной линии поля сам. Мы хотим придумывать и тормозить игру, из этой ситуации выходить с шансом стопроцентным, где Лещук поддержал команду еще.